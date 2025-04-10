Емері: Цей ПСЖ створений, щоб перемагати

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував поразку 1:3 від ПСЖ у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Іспанського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Астон Вілла досягла великого прогресу, вимоги до нас зросли, ми граємо тут проти ПСЖ. Команда боролася фантастично і була близькою до хорошого результату. Це футбол. Нам протистояла команда, яка дуже швидко грає. Логічно, що ми грали, тримаючи в думці 90 хвилин матчу-відповіді. Ми гратимемо вдома і віддамо всі сили. Буде непросто – цей ПСЖ створений, щоб перемагати.

Потрібно було дисципліновано грати в обороні, захищатись нижче, ніж зазвичай. Навіть коли ми програвали 1:2, ми мали три моменти. Треба було зберігати холоднокровність. У першому таймі це виходило, у другому – ні. Пропустили наприкінці, і це залишається тільки прийняти. Наш настрій не сильно змінився - треба перемагати вдома з різницею більше, ніж один м'яч", – заявив Емері.