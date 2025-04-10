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Талановитий хавбек Манчестер Юнайтед відновився після травми

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 17:09
Талановитий хавбек Манчестер Юнайтед відновився після травми
Коббі Мейну

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Коббі Мейну відновився після травми.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Вчора, 9 квітня, 19-річний хавбек провів своє перше повноцінне тренування з командою після м’язової травми, яку він отримав ще на початку лютого. Востаннє півзахисник виходив на поле в офіційному матчі ще 7 лютого.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Мейну 1 гол і 1 асист в 25 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, Манчестер Юнайтед у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи на виїзді зіграє проти Ліона. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

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