Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс (16-2, 15 KO) переміг Кеша Алі (21-3, 12 KO).

На Resorts World Arena у Бірмінгемі в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions у 10-раундовому бою Джойс здобув перемогу технічним нокаутом. За 20 секунд до фінального гонга Джойс відправив суперника у важкий нокдаун. Алі все ж піднявся на ноги, проте рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Джойс поступився технічним нокаутом Чжану Чжилею, а у вересні був нокаутований китайцем у реванші.

Раніше Джо Джойс (15-2, 14 КО) викликав на бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

Алі у попередньому бою в липні 2023 року несподівано програв українцю Богдану Миронцю за очками у шестираундовому поєдинку.

