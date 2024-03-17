Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 52713 26
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 194
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 184
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 684
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1309
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 12383 2
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Вчора 23:04 407
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Вчора 22:46 507
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
Вчора 21:47 631
Вітоцці виграла останню гонку переслідування сезону Кубку світу
Вчора 20:22 478
Прямі трансляції

Джойс технічним нокаутом переміг Алі

Сьогодні 11:30 194 0
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
#Джо Джойс

Джерело - Чемпіон.

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс (16-2, 15 KO) переміг Кеша Алі (21-3, 12 KO).

На Resorts World Arena у Бірмінгемі в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions у 10-раундовому бою Джойс здобув перемогу технічним нокаутом. За 20 секунд до фінального гонга Джойс відправив суперника у важкий нокдаун. Алі все ж піднявся на ноги, проте рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Джойс поступився технічним нокаутом Чжану Чжилею, а у вересні був нокаутований китайцем у реванші.

Раніше Джо Джойс (15-2, 14 КО) викликав на бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера.

Алі у попередньому бою в липні 2023 року несподівано програв українцю Богдану Миронцю за очками у шестираундовому поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 6052
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги 1309
Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі 1453
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 12383 2
Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки Виступ українок в Індіан-Веллсі-2024: короткі підсумки 1236 1
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 52713 26
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25554
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13066
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29745 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51027
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21933
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96647