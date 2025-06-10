Українська команда B8 програла матч FURIA на Austin Major-2025

Українська кіберспортивна команда B8 зазнала поразки від FURIA у четвертому матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2. Український колектив виграв карту Mirage – 13:3. Проте не зміг нічого протиставити на Train – 6:13 та Dust II – 7:13.

Перемога дозволила бразильській команді вийти у наступний етап мейджора. B8 йдуть зі статистикою 2:2 та свій вирішальний матч на турнірі зіграють 10 червня, у випадку перемоги пройдуть у наступну стадію.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, сітка 1:1, 9 червня

B8 (Україна) – FURIA 1:2

Зауважимо, що до цього у другій стадії B8 здійснили справжню сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру Falcons (4), проте пізніше розгромно програли росіянам з Virtus.pro.

Нагадаємо, команда B8 вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.