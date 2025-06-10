Українець Бойко зіграє проти чемпіона світу в першому раунді Wuhan Open

Українець Юліан Бойко зіграє проти чинного чемпіона світу зі снукеру Чжао Сіньтуна в першому раунді Wuhan Open.

Про це повідомляє пресслужба World Snooker Tour.

Сам турнір пройде з 24 по 30 серпня в Ухані. Це буде третій Wuhan Open в історії.

Минулого року переможцем став китаєць Сяо Годун. Він обіграв свого земляка Сі Цзяхуея (10-7). Перший турнір завершився перемогою англійця Джадда Трампа. Лідер світової першості тоді переграв Алі Картера (10-7).

У цьогорічному Відкритому чемпіонаті Уханя візьмуть участь й інші провідні снукеристи світу: Ронні О'Салліван, Хоссейн Вафаї, Марк Аллен, а також переможці перших двох Wuhan Open.

З 24 до 26 червня в Лестері пройде кваліфікація. Свою участь підтвердили Джон Хіггінс, Алі Картер, Лука Бресель, Шон Мерфі, Ніл Роберстон, Марк Селбі, Кайрен Вілсон та Марк Вільямс.

Нагадаємо, валлієць Марк Вільямс на чемпіонаті світу 2025 дійшов до фіналу, де програв Чжао Сіньтуну.

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Нагадаємо, 19-річний українець Юліан Бойко не зумів пройти кваліфікацію на World Snooker Championship, поступившись Джо О'Коннору, який на той момент посідає 30 місце світового рейтингу.