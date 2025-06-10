Борнмут назвав ПСЖ ціну на Забарного

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний може влітку перейти у французький Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

Наразі тривають переговори між клубами щодо трансферу центрального оборонця, який напередодні дав згоду на перехід. Ситуація залишається непростою, оскільки Борнмут не планує продавати оборонця та вимагає за його перехід 75 млн євро.

Попри те, що сторони залишають собі простір для торгу, наразі позиції клубів суттєво різняться. Перша пропозиція від ПСЖ не досягає навіть 50 млн євро.

У зв'язку з цим шанси побачити українця на клубному чемпіонаті світу майже нульові. Переговори триватимуть та можуть завершитись цього літа. Зазначається, що обидва клуби нікуди не поспішають.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Наразі 22-річний гравець перебуває у Торонто зі збірної України. Напередодні українці поступились Канаді (2:4), в якому Забарний відзначився голом та був визнаний уболівальниками найкращим гравцем матчу.