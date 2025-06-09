Кривбас оголосив про призначення нового тренера

Новим головним тренером Кривбаса призначено Патріка Ван Леувена.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Контракт із 55-річним нідерландським фахівцем розрахований на три роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Кривбаса він замінив Юрія Вернидуба, який покинув свою посаду наприкінці минулого сезону.

Попереднім місцем роботи Ван Леувена був Металіст 1925, який він очолював у 2024-2025 роках. Також працював головним тренером у Маккабі Тель-Авів, луганській Зорі та донецькому Шахтарі.

"Радий запрошенню очолити Кривбас. Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала у цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому та будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі", – прокоментував своє призначення Ван Леувен.