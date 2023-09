Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) переміг британця Джо Джойса (15-2, 14 КО) в бою-реванші.

Поєдинок завершився достроково - у 3 раунді після нокауту.

ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ