Гравці святкують: у збірній Польщі відреагували на втрату Левандовським капітанської пов'язки

Стала відома реакція гравців збірної Польщі на відсутність Роберта Левандовського під час червневого збору команди та позбавлення його капітанської пов'язки.

Про це повідомляє Przegląd Sportowy.

Більшість футболістів зустріли новину про передачу капітанської пов'язки Пьотру Зелінському аплодисментами. Також ця новина підняла авторитет головного тренера Міхала Пробежа.

Нагадаємо, 36-річний нападник пропустив червневий збір національної команди, щоб відпочити після виснажливого сезону. Рішення було ухвалено разом із тренерським штабом збірної.

Пізніше стало відомо, що Пробеж забрав у нападника пов’язку капітана, що розлютило Роберта, який заявив, що не буде грати за національну команду під керівництвом Міхала.

Левандовський провів 157 матчів за збірну Польщі, в яких відзначився 84 голами.

Нагадаємо, що вже відомі десять збірних, які гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.