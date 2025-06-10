140 хвилин штрафу, бійка та розгром Ойлерз: Флорида вийшла вперед у фінальній серії Кубку Стенлі

У ніч на 10 червня відбувся третій матч фінальної серії Кубку Стенлі-2025 між Флоридою та Едмонтоном.

Пантерз за підтримки рідної публіки розгромили суперника з рахунком 6:1.

НХЛ – Кубок Стенлі-2024/25

10 червня, фінал, третій матч

Флорида – Едмонтон 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Маршанд (0:56), 2:0 – Верхаге (17:45, більшість), 2:1 – Перрі (21:40, більшість), 3:1 – Райнхард (23:00), 4:1 – Беннетт (27:26), 5:1 – Екблад (43:27, більшість), 6:1 – Родрігес (56:10, більшість)

Статистика матчу

На 56 секунді рахунок відкрив Бред Маршанд. Досвідчений форвард заволодів шайбою, скористався тим, що Стюарт Скіннер невдало вийшов із воріт, і відправив каучуковий диск у сітку.

BRAD MARCHAND GETS THINGS GOING IN GAME 3 🚨



1-0 PANTHERS pic.twitter.com/psgpoTvU0j — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 10, 2025

Ойлерз ніяк не могли прийти в себе. Вирівняти гру дозволило вилучення Антона Лундела на 4 хвилині. "Нафтовики" чудово контролювали шайбу. Бобровський зробив 4 сейви. За 9 секунд до кінця кількісної переваги не стримав емоції Евандер Кейн. Тому більшість невдовзі перейшла до "пантер".

Флорида також чудово грала своїми спецбригадами. Момент мав Сем Райнхард та невдало підставив "перо" ключки під простріл на пусті ворота. Едмонтон відбився. Гра рівних складів тривала менше хвилини – Кейн знову грубо зіграв у зоні суперника.

Проблеми з дисципліною знову підвели канадську команду. Вилучення сталося через неправильну зміну. Патерз знову не використали більшість, адже вона тривала всього 10 секунд – Аарон Екблад сфолив біля чужих воріт.

Утім, під кінець періоду гості знову залишилися 4 на 5. Цього разу Флорида не пробачила. Картер Верхаге ідеально влучив у ближню "дев'ятку" під саму хрестовину.

CARTER VERHAEGHE PUTS THE PANTHERS UP 2 IN GAME 3‼️ pic.twitter.com/NNglvbcFuV — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 10, 2025

Повернув інтригу на початку другої 20-хвилинки 40-річний Корі Перрі, який в минулому матчі також відзначився голом, чим вписав себе в історію. Ейфорія візитерів була не довгою. Барков обікрав захисника, відпасував на Верхаге, той знайшов Сема Райнхарда. Форвард пробив з-під Джейка Волмена, чим здивував Скіннера.

COREY PERRY ON THE POWER PLAY 🪱 pic.twitter.com/XCH3AksNf6 — SleeperNHL (@SleeperNHL) June 10, 2025

SAM REINHART GETS IT RIGHT BACK FOR THE PANTHERS 😱 pic.twitter.com/HsmMRcZlDd — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 10, 2025

У середині другого періоду Сем Беннтта зробив два яскраві силові прийоми проти гравців Ойлерз, що привело до перехоплення, яке завершилося виходом віч-на-віч того ж таки Беннета з воротарем. Найкращий бомбардир Флориди не залишив шансів голкіперу.

Третій період розпочався з чергових двох хвилин штрафу для Едмонтона. Помилку допустив голкіпер Стюарт Скіннер, який невдало вибивав шайбу, що вона вилетіла за межі майданчику.

Флорида могла знімати всі питання, але після кидка Беннетта "нафтовиків" врятувала хрестовина. Незабаром інтрига таки зникла. Сем Райнхард знайшов вільного Аарона Екблада, а захисник впевнено відправив шайбу у ворота. Кріс Кноблаух після такого вирішив замінити Стюарта Скіннера на Келвіна Пікарда.

WOW 🤯



This @FlaPanthers passing play on the power play is NSFW. #StanleyCup



Team Players presented by @Budweiser pic.twitter.com/6hK12HLFUM — NHL (@NHL) June 10, 2025

Емоційність протистояння тільки зростала. На 11 хвилині третього періоду відбулася масова штовханина, яка переросла в бійку. Особливо відзначилися Дарнелл Нерс і Джона Гаджевич.

До кінця зустрічі нерви не зникали. Гравці Едмонтона продовжували отримувати штрафи за грубу гру. Іноді представники Пантерз велися на провокації, але рефері і лайнсмени не давали хокеїстам виплеснути емоції завдяки кулакам.

Господарі зуміли покарати неспортивний стиль "нафтовиків". У форматі 5 на 3 шайбу закинув Еван Родрігес.

EVAN RODRIGUES ADDS TO THE PANTHERS LEAD



🎥 Sportsnet pic.twitter.com/UV7p6kQmwF — Daily Faceoff (@DailyFaceoff) June 10, 2025

Флорида проводить свій 32-й сезон у НХЛ. Клуб у сезоні-2024/25 вперше став володарем Кубку Стенлі. Перед цим вони програли у фіналі Вегасу. Пантерз також доходили до фіналу в сезоні-1995/96.

Едмонтон приєднався до ліги в 1979 році. За свою історію канадський клуб 5 разів ставав чемпіоном, але востаннє це було ще в 1990 році. Чотири з п'яти Кубків Стенлі вдалося виграти, коли за Ойлерз виступав Вейн Грецкі.