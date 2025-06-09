Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Від гонщика до студента: багаторазовий чемпіон Формули-1 закінчив Гарвард

Олексій Погорелов — 9 червня 2025, 12:57
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Instagram Себастьяна Феттеля

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель знайшов час, щоб стати випускником Гарвардського університету.

Про це повідомляє GPBlog.

Згідно з джерелом, 37-річний німець додав до своїх титулів та рекордів ще одне досягнення – він закінчив Гарвардську бізнес-школу, яка є частиною Гарвардського університету.

Було опубліковане фото з Себом, на якому він тримає сертифікат за закінчення курсу "Бізнес у сфері розваг, медіа та спорту".

Читайте також :
Відео Фото Битва за титул з перших гонок та штучна боротьба від FIA: підсумки першої третини сезону Формули-1

Себастьян Феттель пішов з Формули-1 після сезону-2022. Наприкінці своєї кар'єри Себ все голосніше виступав у статусі еко-активіста. Він ще більше почав робити для екології вже після того, як повісив шлем на цвях.

Нагадаємо, що Себастьян Феттель сподівається на повернення Міка Шумахера на стартову решітку Формули-1.

Але при цьому сам чемпіон навряд чи зможе знову виступати в "королівських гонках", оскільки він отримав незвичайний "бан".

автоспорт Формула 1 Себастьян Феттель

Формула 1

Цим треба користатися, поки він не повернувся, – Леклеру дали пораду, як перемогти Гамільтона
Стане чемпіоном та піде з Формули-1, – механік Ред Булл спрогнозував майбутнє Ферстаппена
Організатори Гран-прі Канади запевнили, що вирішили усі проблеми, що призвели до хаосу в 2024 році
Битва за титул з перших гонок та штучна боротьба від FIA: підсумки першої третини сезону Формули-1
Погані новини для Ферстаппена: у Ред Булл не буде великих оновлень до кінця сезону-2025

Останні новини