Від гонщика до студента: багаторазовий чемпіон Формули-1 закінчив Гарвард

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель знайшов час, щоб стати випускником Гарвардського університету.

Про це повідомляє GPBlog.

Згідно з джерелом, 37-річний німець додав до своїх титулів та рекордів ще одне досягнення – він закінчив Гарвардську бізнес-школу, яка є частиною Гарвардського університету.

Було опубліковане фото з Себом, на якому він тримає сертифікат за закінчення курсу "Бізнес у сфері розваг, медіа та спорту".

Себастьян Феттель пішов з Формули-1 після сезону-2022. Наприкінці своєї кар'єри Себ все голосніше виступав у статусі еко-активіста. Він ще більше почав робити для екології вже після того, як повісив шлем на цвях.

Нагадаємо, що Себастьян Феттель сподівається на повернення Міка Шумахера на стартову решітку Формули-1.

Але при цьому сам чемпіон навряд чи зможе знову виступати в "королівських гонках", оскільки він отримав незвичайний "бан".