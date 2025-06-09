Карлос Алькарас: шлях до тенісного Олімпу

Чоловічий фінал Ролан Гаррос 2025, в якому Карлос Алькарас створив мегакамбек проти Янніка Сіннера, ще довго обговорюватиметься вболівальниками тенісу. Публіка загалом любить трилери. Та й чи можна залишитися байдужим до сценарію, коли спортсмен фактично витягає себе за волосся з трясовини майже програного вирішального матчу?

Алькарас став знаменитим тенісистом далеко не вчора, на відміну від Лоїс Буассон – сенсації жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату Франції. Однак йому лише 22 роки, і багато хто з читачів, знаючи тенісні досягнення іспанця, гадки не мають про деталі його біографії. Спробуємо заповнити цю прогалину.

Як все починалося

Карлос Алькарас народився у селищі Ель-Пальмар в іспанському регіоні Мурсія. Має трьох братів: Альваро, Серхіо та Хайме. Батько, Карлос Алькарас-старший, свого часу був тенісистом-любителем і брав участь у місцевих турнірах. Хоч серйозних успіхів він не досягнув, зате заснував невеличку власну тенісну школу. Саме в ній Карлос-молодший у віці чотирьох років уперше взяв до рук ракетку.

Талант хлопчака проявився дуже швидко. До 12 років Алькарас виграв усі дитячі турніри в Мурсії, й у 15 вступив до тенісної академії Equelite. Тренером Карлоса став знаменитий у минулому гравець Хуан Карлос Ферреро, експерша ракетка світу. До речі, з 45-річним фахівцем молода зірка працює й до сьогодні.

Початок тенісного шляху Алькараса був нетиповим для сучасних хлопців. Ми звикли до того, що дівчата з юніорів можуть переходити грати на рівень ITF у 15-16 років, як Марта Костюк. Хлопці фізично оформлюються десь на пару років пізніше, в 17-18. Звичайна фізіологія.

Карлос розпочав грати дорослі турніри в 2018-му, коли йому було лише 15. А у 16-річному віці здобув перший титул, на 25-тисячнику в іспанській Денії.

Карлос Алькарас у 16-річному віці Фейсбук Карлоса Алькараса

У 2019-му він виграв єдине для себе юніорське змагання – чемпіонат Європи (попри пафосну назву, серйозним досягненням у тенісі ця перемога не є), після чого розпочав стабільно виступати на професійному рівні.

І швидко досягнув успіхів.

Шлях нагору

З кінця серпня до середини жовтня 2020-го Алькарас дійшов до фіналів на чотирьох ґрунтових челенджерах, з яких виграв три. У свої 17 років сезон-2020 Карлос закінчив на 141 позиції світового рейтингу. Асоціація тенісистів-професіоналів визнала молодого таланта новачком року.

На початку 2021-го Алькарас подолав кваліфікацію на Australian Open й у віці 17 років та 8 місяців став наймолодшим в історії учасником основної сітки змагань.

У липні вже 18-річний тенісист здобув свій перший титул рівня АТР 250. У хорватському Умазі у вирішальному матчі він переміг ветерана Рішара Гаске (француз, до речі, після Ролан Гаррос 2025 повісив ракетку на цвях), який розпочав свою професійну кар’єру раніше, ніж Алькарас народився.

На US Open 2021 молодий іспанець вперше дістався до чвертьфіналу, попутно перемігши у третьому колі третю ракетку світу грека Стефаноса Циципаса у п’яти сетах. У чвертьфіналі Карлос знявся в матчі проти канадця Оже-Альяссіма через травму. Цей момент варто запам’ятати.

2021 рік Алькарас завершив на 32 місці в рейтингу. Однак справжнім проривом став наступний сезон.

На Олімпі

У лютому 2022 року в Ріо-де-Жанейро Карлос став переможцем першого для себе змагання рівня АТР 500. Наступного місяця виграв дебютний Мастерс в Маямі, здолавши у фіналі норвежця Каспера Рууда.

У травні на Мастерсі в Мадриді Алькарас сенсаційно переміг у чвертьфіналі Короля ґрунту, свого співвітчизника і кумира, Рафаеля Надаля, після чого в наступній зустрічі здолав і Новака Джоковича. Після цих історичних звитяг обіграти в фіналі Александра Звєрєва вже було справою техніки.

Карлос Алькарас Getty images

Першим виграним турніром Grand Slam для молодого спортсмена став US Open 2022. На шляху до нього у чвертьфіналі Карлос у п’ятисетовому поєдинку переміг Янніка Сіннера, відігравши в четвертій партії матчбол (не потрійний, звичайно, але знаково). У вирішальному матчі був обіграний Рууд.

Титул у Нью-Йорку зробив Алькараса наймолодшим чемпіоном турніру Grand Slam з часів Надаля у 2005-му. Найголовніше ж – він став наймолодшою в історії першою ракеткою світу у віці 19 років 4 місяців та 7 днів!

Сезон-2023 ознаменувався для Алькараса боротьбою за перше місце світового рейтингу з Джоковичем та перемогою над сербом у фіналі Вімблдону. Серед інших титулів варто виділити Мастерси в Індіан-Веллсі та Мадриді.

У 2024-му Карлос виграв перший для себе Ролан Гаррос, ставши у 21 рік наймолодшим тенісистом у Відкритій Ері, який перемагав на мейджорах на всіх трьох покриттях: харді, траві та ґрунті. А потім захистив титул на Вімблдоні.

На Олімпіаді в Парижі, що проходила на кортах Ролан Гаррос, Алькарас задовольнився срібною медаллю. Занадто важливим був той титул для Джоковича, якому для виграшу так званого кар’єрного Gold Slam (перемоги на чотирьох змаганнях Grand Slam та ОІ) не вистачало лише олімпійського золота.

Здобутки іспанця у поточному сезоні всім відомі. Він блискуче провів ґрунтовий сезон, здобувши титули на Мастерсах у Монте-Карло та Римі, а потім подарувавши вболівальникам на пару з Сіннером історичний фінал Ролан Гаррос.

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Єдиним неприємним моментом стало пошкодження стегна у Барселоні, через яке Алькарас змушений був пропустити домашній Мастерс у Мадриді.

Що робить Алькараса настільки успішним тенісистом?

Головним чинником успіху іспанця варто назвати універсальність. Він є мабуть, найкращим наразі тенісистом за рухом на корті. При цьому вміє грати як плоско, так і з сильним обертанням у стилі свого кумира Надаля. Полюбляє робити вкорочені. Тобто, є близьким до ідеалу ґрунтовика.

При цьому має достатньо потужності, щоб грати на швидких покриттях. Його форхенд здатен поставити нерозв’язні задачі перед будь-ким, однак і бекхенд є достатньо стабільним.

Якщо брати всі компоненти тенісу, найслабшим місцем Алькараса виглядає подача. З неї Карлосу поки не вдається вигравати багато очок. Втім, не забуваємо, що у Надаля з Джоковичем подача була далеко не головною зброєю.

З технічної та ментальної точки зору, в Алькараса є все, щоб стати одним з домінуючих тенісистів в АТР-турі мінімум на наступне десятиліття.

Проте є один момент, на якому ми наголошували вище. Стиль гри молодого іспанця побудований на фізичній готовності. Протягом матчів він дуже багато рухається. А до досягнення 22 років Карлос переніс уже декілька травм ніг. Чи вистачить йому здоров’я, як "Великій Трійці" Джоковича, Надаля та Федерера, щоб досягнути їхнього рівня? На це питання відповість лише час.

Насамкінець трохи розповімо про Карлоса Алькараса поза тенісом.

Знаменитість у звичайному житті

Незважаючи на свою славу, молодий спортсмен залишається непідвладним зірковій хворобі. Він живе скромно і зосереджений на тенісі. Окрім улюбленої гри, Карлос захоплюється гольфом та футболом. Вболіває за Реал Мадрид.

Карлос Алькарас Clive Brunskill

Спортсмен полюбляє слухати реггетон. Улюбленими фільмами називає кінофраншизу про Роккі Бальбоа, а найкращим актором вважає Вілла Сміта.

Алькарас не афішує особисте життя у соцмережах. Точно відомо, що наразі він не одружений та не має дітей.