Джойс кинув виклик Вайлдеру

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-2, 14 КО) викликав на бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-3-1, 42 КО).

Про це повідомив боксер у коментарі DAZN.

"Мені подобається бій із Деонтеєм Вайлдером, враховуючи сюжет: я побив Паркера, а Паркер побив його, це хороший сюжет. Усі топові імена обговорювалися як ймовірні для мене бої, Джо Джойс – гучне ім'я, і люди знають про мене. Моя команда говорила про Вайлдера та інших бійців. Вайлдер у списку претендентів", – сказав Джойс.

Нагадаємо, Вайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру під час вечора боксу у Саудівській Аравії у грудні минулого року. Новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Джо свій останній бій провів у вересні 2023 року, в якому достроково поступився китайцеві Чжану Чжилею (26-1-1, 21 KO).

Наступний поєдинок Джойса заплановано на 16 березня проти Каша Алі.