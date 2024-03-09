Британець готовий знову побитися з новозеландцем

Джерело - Чемпіон.

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у суперважкій вазі Джо Джойс бажає провести ще один бій з Джозефом Паркером.

Про це заявив сам британський боксер.

"Чудова робота, Джозефе. Побий Чжилея знову і давай влаштуємо реванш", - зазначив Джойс у мережі Х.

У вересні 2022 року Джойс переміг нокаутом Паркера і завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBO в суперважкій вазі, який пізніше втратив, двічі поступившись Чжилею.

Відзначимо, що Паркер у бою з Чжилеєм двічі побував у нокдауні - у третьому та восьмому раунді. Проте зміг виграти бій проти Чжана роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. Повноцінним володарем поясу WBO є українець Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що Чжилей вимагає реванш у Паркера.