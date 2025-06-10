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Хорватія з неймовірним Модричем розгромила Чехію: огляд матчу відбору на ЧС-2026

Олександр Булава — 10 червня 2025, 07:00
Хорватія з неймовірним Модричем розгромила Чехію: огляд матчу відбору на ЧС-2026
Getty Images

Збірна Хорватії на своєму полі обіграла Чехію у матчі четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Огляд матчу

39-річний Лука Модрич став один з героїв зустрічі відзначившись голом та віддавши результативну передачу.  Також дубль в активі Андрея Крамарича.

Хорватія виграла 2 з 2 матчів відбору і з 6 очками посідає друге місце в групі L. Чехія зазнала першої поразки у чотирьох турах і з 9 очками очолює турнірну таблицю.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація
4 тур, 9 червня
Група L

Хорватія – Чехія 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Крамарич, 1:1 – 58 Соучек, 2:1 – 62 Модрич (пен), 3:1 – 68 Перішич, 4:1 – 72 Будімір, 5:1 – 75 Крамарич

Напередодні Португалія в серії пенальті обіграла Іспанію та стала переможцем Ліги націй-2024/25.

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