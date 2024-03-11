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Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа

Бій українця заплановано на 18 травня
Сьогодні 09:55 243 0
Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Леннокс Льюїс

Джерело - Льюїс у X.

Легендарний чемпіон хевівейту Леннокс Льюїс назвав свого фаворита у майбутньому бої за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі та прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну.

Про все це Льюїс написав на власній сторінці у Х (колишній Twitter). 

"Якось важко сказати. Я б віддав перевагу Ф’юрі, але думаю, що навіть зараз Усик - недооцінений боксер. Тож буде цікаво подивитися, як Ф’юрі парирує це", - повідомив Леннокс.

Нагадаємо, бій Усика заплановано на 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок хотіли провести 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

"Як я завжди говорив, уся справа в послужному списку. Ей Джей зробив те, що повинен був зробити, а також показав, яку різницю роблять кваліфікація та досвід... І перш ніж ви почнете говорити про Ф'юрі, він легковажно поставився до Нганну і майже поплатився за це. Ей Джей не поплатився!" – написав у Х Льюїс.

Нагадаємо, 8 березня Ентоні Джошуа брутально нокаутував колишнього бійця MMA Франсіса Нганну. А Ф'юрі раніше переміг Франсіса за рішенням суддів, побувавши в нокдауні.

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