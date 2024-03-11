Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа

Бій українця заплановано на 18 травня

Джерело - Льюїс у X.

Легендарний чемпіон хевівейту Леннокс Льюїс назвав свого фаворита у майбутньому бої за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі та прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну.

Про все це Льюїс написав на власній сторінці у Х (колишній Twitter).

"Якось важко сказати. Я б віддав перевагу Ф’юрі, але думаю, що навіть зараз Усик - недооцінений боксер. Тож буде цікаво подивитися, як Ф’юрі парирує це", - повідомив Леннокс.

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that. — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) March 9, 2024

Нагадаємо, бій Усика заплановано на 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок хотіли провести 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

"Як я завжди говорив, уся справа в послужному списку. Ей Джей зробив те, що повинен був зробити, а також показав, яку різницю роблять кваліфікація та досвід... І перш ніж ви почнете говорити про Ф'юрі, він легковажно поставився до Нганну і майже поплатився за це. Ей Джей не поплатився!" – написав у Х Льюїс.

I’m pretty sure i just said he didn’t take Ngannou lightly and showed that pedigree matters. He did exactly what he was supposed to do and I’ll add that the fraternity of boxers owes him some gratitude for showing the world that u don’t play boxing. 👊🏾💥 https://t.co/o3ObvKQijb — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) March 11, 2024

Нагадаємо, 8 березня Ентоні Джошуа брутально нокаутував колишнього бійця MMA Франсіса Нганну. А Ф'юрі раніше переміг Франсіса за рішенням суддів, побувавши в нокдауні.