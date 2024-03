Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа

Легендарний чемпіон хевівейту Леннокс Льюїс назвав свого фаворита у майбутньому бої за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі та прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну.

Про все це Льюїс написав на власній сторінці у Х (колишній Twitter).

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that.

Нагадаємо, бій Усика заплановано на 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок хотіли провести 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

I’m pretty sure i just said he didn’t take Ngannou lightly and showed that pedigree matters. He did exactly what he was supposed to do and I’ll add that the fraternity of boxers owes him some gratitude for showing the world that u don’t play boxing. 👊🏾💥 https://t.co/o3ObvKQijb