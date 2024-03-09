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Джошуа: Нганну переміг Ф'юрі

Британець поділився думкою про попередній бій камерунця
Сьогодні 12:25 102 0
Джошуа: Нганну переміг Ф'юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - SkySports.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну (20-5) у своєму минулому поєдинку проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1; 24 КО) здобув перемогу. 

Про це заявив британський суперваговик Ентоні Джошуа (28-3; 25 КО).

"Френсіс Нганну переміг чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі - я маю бути чемпіоном світу прямо зараз.

Розумієте, що я маю на увазі? Я вважаю, що Нганну переміг чемпіона WBC" - сказав Джошуа.

Нагадаємо Ентоні Джошуа (28-3, 25 KO) переміг Френсіса Нганну (0-2) на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика вже має чотири перемоги поспільВодночас Френсіс провів свій другий бій за правилами боксу. У жовтні він поступився Тайсону Ф’юрі.

До речі, саме Джошуа фактично завершив кар'єру Володимира Кличка, нокаутувавши у 2017 році українця в 11-му раунді чемпіонського бою.

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