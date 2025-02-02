Левандовський приніс Барселоні перемогу у важкому матчі з Алавесом у 22 турі Ла Ліги

У неділю, 2 лютого, відбудуться ще чотири матчі 22 туру іспанської Ла Ліги.

У першому поєдинку Барселона домінувала над Алавесом, але дуже довго не могла пробити воротаря. Це вдалося зробити лише Роберту Левандовському, який приніс каталонцям мінімальну перемогу.

Пізніше на поле вийдуть Валенсія та Сельта, потім у Памплоні зіграють Осасуна та Реал Сосьєдад, а Бетіс та Атлетик закриватимуть цей ігровий день.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

22 тур, 2 лютого

Барселона – Алавес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Левандовський.

17:15 Валенсія – Сельта

19:30 Осасуна – Реал Сосьєдад

22:00 Бетіс – Атлетик

Нагадаємо, що вчора відбулися чотири матчі 22 туру Ла Ліги, один з яких завершився сенсаційною поразкою Реала від Еспаньйола.