Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував майбутній бій із володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Відповідний пост британець виклав у інстаграмі.

"Лише один стане королем 18 травня в Саудівській Аравії. Два гіганти зіткнуться за всі нагороди під час історичної події в Королівстві", - написав Ф'юрі.

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Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.