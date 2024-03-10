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Ф'юрі - про бій з Усиком: Лише один стане королем

Сьогодні 21:22 115 0
Ф'юрі - про бій з Усиком: Лише один стане королем
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) прокоментував майбутній бій із володарем титулів WBO, WBA, IBF та IBO Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Відповідний пост британець виклав у інстаграмі.

"Лише один стане королем 18 травня в Саудівській Аравії. Два гіганти зіткнуться за всі нагороди під час історичної події в Королівстві", - написав Ф'юрі.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

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