Всього 3 слова: гравець Далласа розкрив останнє послання Дончича до колективу

Гравець Даллас Маверікс Наджі Маршалл повідомив, що Лука Дончич після обміну до Лейкерс через певний час написав у командний чат повідомлення: "Дякую за все".

Про це пише ClutchPoints.

Словенський баскетболіст ще не говорив про свій трейд з представниками преси. Також він не робив заяв у соцмережах.

"Я був здивований, як і всі інші. Дуже хороший хлопець. Хороший товариш по команді. Я з нетерпінням чекатиму можливості знову зіграти з ним", – додав Маршалл.

Нагадаємо, 25-річний Дончич грав за Даллас з 2019 року. Разом із командою минулого сезону він дійшов до фіналу НБА. Для Маверікс, які були засновані у 1980 році це був лише третій фінал в історії франшизи. У сезоні 2005/06 "жеребці" програли Маямі, а через 5 років перемогли Хіт і завоювали перший і поки що єдиний титул.