Ліон Фонсеки не втримав нічию з Марселем, Ренн здолав Страсбург у 20 турі Ліги 1

У неділю, 2 лютого, відбулися матчі 20 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

У перших двох матчах був зафіксований ідентичний рахунок – 1:1. Тулуза розписала мирову з Ніццою, і Гавр – з Анже. Щобравда другі вже у першому таймі отримали по вилученню та у підсумку догравали 10 на 10.

В інших іграх Нант у більшості здолав Реймс, а Ренн обіграв Страсбург.

У центральному матчі Марсель приймав Ліон, який напередодні очолив Паулу Фонсека. Поєдинок вийшов феєричним та завершився з рахунком 3:2 на користь господарів.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

20 тур, 2 лютого

Тулуза – Ніцца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Лаборд, 1:1 – 85 Маккензі

Анже – Гавр 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Аю, 1:1 – 90 Анен

Вилучення: Рао-Ліоса (10) – Санганте (16)

Реймс – Нант 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 42 Аблін, 1:1 – 45+1 Кастелетто (а.г.), 1:2 – 70 Мостафа

Вилучення: ... – Окуму (90+4)

Ренн – Страсбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 89 Бла

Марсель – Ліон 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Толіссо, 1:1 – 61 Грінвуд, 2:1 – 64 Рабіо, 2:2 – 72 Ляказетт (пен.), 3:2 – 85 Луїс Енріке

Напередодні ПСЖ з хеттриком Дембеле обіграв Брест, а Лілль розібрався із Сент-Етьєном. З усіма результатами минулого ігрового дня можна ознайомитися ТУТ.