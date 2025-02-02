Анчелотті прокоментував поразку Реала від Еспаньйола

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про мінімальну поразку своєї команди від Еспаньйола в матчі Ла Ліги.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Рішення, яке прийняли суддя та VAR, пояснити не можна. Ви самі все бачили – це був явний фол на межі бруду. Ми не розуміємо, чому арбітр не показав червону картку Ромеро. На щастя, Мбаппе не отримав травму, але ж саме для цього існує відеоасистент рефері", – заявив Анчелотті.

Зазначимо, що на 61-й хвилині матчу Карлос Ромеро збив Кіліана Мбаппе, який тікав у контратаку, але отримав лише жовту картку. Пізніше саме він приніс перемогу своїй команді над "вершковими".

Після 22 туру Реал посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 49 очок.

В наступному поєдинку Ла Ліги мадридці зустрінуться із Атлетико. Поєдинок відбудеться 8 лютого.

Раніше стало відомо, що ексгравець Реала приєднається до Астон Вілли.