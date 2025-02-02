Анчелотті прокоментував поразку Реала від Еспаньйола
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про мінімальну поразку своєї команди від Еспаньйола в матчі Ла Ліги.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Рішення, яке прийняли суддя та VAR, пояснити не можна. Ви самі все бачили – це був явний фол на межі бруду. Ми не розуміємо, чому арбітр не показав червону картку Ромеро.
На щастя, Мбаппе не отримав травму, але ж саме для цього існує відеоасистент рефері", – заявив Анчелотті.
Зазначимо, що на 61-й хвилині матчу Карлос Ромеро збив Кіліана Мбаппе, який тікав у контратаку, але отримав лише жовту картку. Пізніше саме він приніс перемогу своїй команді над "вершковими".
Після 22 туру Реал посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 49 очок.
В наступному поєдинку Ла Ліги мадридці зустрінуться із Атлетико. Поєдинок відбудеться 8 лютого.
Раніше стало відомо, що ексгравець Реала приєднається до Астон Вілли.