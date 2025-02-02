Шахтар зацікавився 18-річним талантом Флуміненсе – журналіст

Донецький Шахтар проявляє інтерес до 18-річного нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

Про це повідомляє журналіст Віктор Лесса.

🚨Fluminense recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo atacante Kauã Elias. Clube abriu negociações e as conversas estão evoluindo. Em breve, mais detalhes. — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) February 2, 2025

Він не наводить деталей. За його інформацією, бразильський клуб отримав пропозицію і сторони розпочали переговори.

18-річний Лесса вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.

Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.