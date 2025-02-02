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Шахтар зацікавився 18-річним талантом Флуміненсе – журналіст

Руслан Травкін — 2 лютого 2025, 23:10
Шахтар зацікавився 18-річним талантом Флуміненсе – журналіст
Кауа Еліас
Instagram

Донецький Шахтар проявляє інтерес до 18-річного нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

Про це повідомляє журналіст Віктор Лесса.

Він не наводить деталей. За його інформацією, бразильський клуб отримав пропозицію і сторони розпочали переговори.

18-річний Лесса вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.

Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.

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