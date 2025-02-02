Шахтар зацікавився 18-річним талантом Флуміненсе – журналіст
Кауа Еліас
Донецький Шахтар проявляє інтерес до 18-річного нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.
Про це повідомляє журналіст Віктор Лесса.
Він не наводить деталей. За його інформацією, бразильський клуб отримав пропозицію і сторони розпочали переговори.
18-річний Лесса вважається ледь не головним талантом клубу. Зараз портал Transfermarkt оцінює форварда в 9 млн євро.
Нагадаємо, раніше Шахтар цікавився молодим вінгером Вест Гема Луїсом Гільєрме. "Гірники" вирішили відмовитися від його придбання, оскільки на заваді стала позиція гравця.