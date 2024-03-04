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Відомо, коли знову боксуватиме Гвоздик

Його суперником за титул WBC стане американець Бенавідес
Сьогодні 18:44 147 0
Відомо, коли знову боксуватиме Гвоздик
#WBC, #Олександр Гвоздик, #Давід Бенавідес

Джерело - Чемпіон.

Бій між українським ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) і колишнім чемпіоном Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО) відбудеться 15 червня.

Про це повідомляє NoSmokeBoxing із посиланням на президента WBC Маурісіо Сулеймана.

За підсумками поєдинку стане відомо, кому дістанеться титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Варто відзначити, що головною подією цього вечора боксу буде бій Джервонти Девіса проти Френка Мартіна.

Нагадаємо, тренер Гвоздика Тедді Атлас вважає, що українець поб'є Бенавідеса.

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