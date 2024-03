Бій між українським ексчемпіоном Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) і колишнім чемпіоном Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО) відбудеться 15 червня.

Про це повідомляє NoSmokeBoxing із посиланням на президента WBC Маурісіо Сулеймана.

За підсумками поєдинку стане відомо, кому дістанеться титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

🚨 TANK AND BENAVIDEZ ON THE SAME CARD?



The planned date for Gervonta Davis-Frank Martin is reportedly June 15.



WBC pres Mauricio Sulaiman revealed that David Benavidez-Oleksandr Gvozdyk would take place on June 15. (@deportesWRADIO)



Could we see them share a PPV card? pic.twitter.com/5Ex2VTdWCt