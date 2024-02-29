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Атлас: Гвоздик поб'є Бенавідеса

Атлас прокоментував бій Гвоздик - Бенавідес
Сьогодні 13:46 109 0
Атлас: Гвоздик поб'є Бенавідеса
Фото - Getty Images
#Олександр Гвоздик, #Тедді Атлас, #Давид Бенавідес

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) повинний перемогти Давида Бенавідеса (28-0, 24 KO) у бою за титул WBC.

Про це повідомив колишній тренер українця Тедді Атлас.

"Гвоздик узяв паузу на кілька років, щоб обдумати все, щоб сформувати певні висновки, щоб повернутися. І вважаю, що він небезпечний боєць. Я думаю, він поб'є Бенавідеса. Так, я вважаю, що він його поб'є.

Я люблю Бенавідеса. Гейтери, давайте виплескуйте свою ненависть, мені начхати. Якщо я за 50 років нічого не довів, то мені начхати на те, що деякі з вас говорять. Це дійсно так. Я люблю Бенавідеса.

Я думаю, Бенавідес боксерського роду, у нього стрижень бійця, він поводиться як боєць, б'ється як боєць, у нього стиль, який ти любиш дивитися — агресивний, сильний.

Але я не знаю, чи він знає, на який ризик він іде. Гвоздик просто більший. Ще раз, це хлопець, який був чемпіоном світу, хлопець, який захищав свій титул, хлопець, який програв лише Бетербієву, хоч і вигравав поєдинок.

Якщо Давід не буде до цього готовий, він матиме гірке розчарування. Я впевнений, що він буде підготовлений, тому що він вийде проти хлопця, який завдасть йому клопотів, атакуватиме і вибиватиме з нього лайно, коли він йтиме вперед. Який також може місцями змусити його задкувати, який може використовувати ноги для підбирання правильних кутів, створювання пасток.

Ще раз, ще зарано про це говорити, але для гейтерів я закінчу наступним: мені подобається Бенавідес, як я вже й казав. Я люблю його, але вважаю, що Гвоздик поб'є його", – сказав Атлас.

Поєдинок відбудеться влітку 2024 року. Напередодні Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

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