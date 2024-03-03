Джерело - Чемпіон.
Відомий польський боксер у категорії важковиків Адам Ковнацький (20-4, 15 KO) провів поєдинок проти поляка Кацпера Мейни (12-1, 8 КО), що проходив у Кошаліні (Польша).
Рефері зупинив бій на 45 секунді, після того як Адама притиснули до канатів, і він перестав відповідати на удари Мейни.
🚨45 seconds, round 1, referee stops the fight and Kacper Meyna stops Adam Kownacki. Premature stoppage or not? pic.twitter.com/6UeS0CTjBG— przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 3, 2024
Таким чином Ковнацький зазнав п`ятої поспіль поразки.
Востаннє боксер перемагав у серпні 2019-го, в бою проти Кріса Арреолу. Після цього були були тільки поразки– від Роберта Хеленіуса (двічі), Алі Ерена Демірезена та Джо Кусумано.
Цікаво, що найшвидший нокаут в історії боксу стався за 10 секунд в 1996 році.
Нагадуємо, нещодавно з`явилася інформація,що WBO готова санкціонувати реванш бою Усик – Ф’юрі, який відбудеться 18 травня