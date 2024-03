Відомий польський боксер у категорії важковиків Адам Ковнацький (20-4, 15 KO) провів поєдинок проти поляка Кацпера Мейни (12-1, 8 КО), що проходив у Кошаліні (Польша).

Рефері зупинив бій на 45 секунді, після того як Адама притиснули до канатів, і він перестав відповідати на удари Мейни.

🚨45 seconds, round 1, referee stops the fight and Kacper Meyna stops Adam Kownacki. Premature stoppage or not? pic.twitter.com/6UeS0CTjBG