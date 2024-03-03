Він бився проти свого земляка

Джерело - Чемпіон.

Відомий польський боксер у категорії важковиків Адам Ковнацький (20-4, 15 KO) провів поєдинок проти поляка Кацпера Мейни (12-1, 8 КО), що проходив у Кошаліні (Польша).

Рефері зупинив бій на 45 секунді, після того як Адама притиснули до канатів, і він перестав відповідати на удари Мейни.

🚨45 seconds, round 1, referee stops the fight and Kacper Meyna stops Adam Kownacki. Premature stoppage or not? pic.twitter.com/6UeS0CTjBG — przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 3, 2024

Таким чином Ковнацький зазнав п`ятої поспіль поразки.

Востаннє боксер перемагав у серпні 2019-го, в бою проти Кріса Арреолу. Після цього були були тільки поразки– від Роберта Хеленіуса (двічі), Алі Ерена Демірезена та Джо Кусумано.

Цікаво, що найшвидший нокаут в історії боксу стався за 10 секунд в 1996 році.

Нагадуємо, нещодавно з`явилася інформація,що WBO готова санкціонувати реванш бою Усик – Ф’юрі, який відбудеться 18 травня