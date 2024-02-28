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WBO готова санкціонувати реванш на бій Усик – Ф’юрі

У WBO обговорюють можливість реваншу
Сьогодні 14:13 156 0
WBO готова санкціонувати реванш на бій Усик – Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Світова боксерська організація (WBO) готова санкціонувати реванш після першого бою між  чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсел.

"Ми готові це зробити. Ми можемо санкціонувати цей бій-реванш. Давайте спочатку подивимось, що станеться. У боксі ти не можеш нічого приймати як належне.

Давайте дочекаємося, що буде, і будемо працювати на цій основі", - сказав Валькарсел.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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