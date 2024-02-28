WBO готова санкціонувати реванш на бій Усик – Ф’юрі

Джерело - tribuna.com.
Світова боксерська організація (WBO) готова санкціонувати реванш після першого бою між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.
Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсел.
"Ми готові це зробити. Ми можемо санкціонувати цей бій-реванш. Давайте спочатку подивимось, що станеться. У боксі ти не можеш нічого приймати як належне.
Давайте дочекаємося, що буде, і будемо працювати на цій основі", - сказав Валькарсел.
Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.
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