WBO готова санкціонувати реванш на бій Усик – Ф’юрі

Світова боксерська організація (WBO) готова санкціонувати реванш після першого бою між чемпіоном WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсел.

"Ми готові це зробити. Ми можемо санкціонувати цей бій-реванш. Давайте спочатку подивимось, що станеться. У боксі ти не можеш нічого приймати як належне.

Давайте дочекаємося, що буде, і будемо працювати на цій основі", - сказав Валькарсел.