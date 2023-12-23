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Дюбуа достроково переміг Міллера

Бій завершився у десятому раунді
Вчора 22:07 816 0
Дюбуа достроково переміг Міллера
#Джаррелл Міллер, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) переміг американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО) на вечері боксу у Саудівській Аравії.

Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.

Нагадаємо, на церемонії зважування Міллер на 48 кг переважив Дюбуа.

Раніше Хргович переміг де Морі, а Санчес нокаутував Фа.

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