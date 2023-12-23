Дюбуа достроково переміг Міллера

Джерело - Чемпіон.
Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) переміг американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО) на вечері боксу у Саудівській Аравії.
Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.
Нагадаємо, на церемонії зважування Міллер на 48 кг переважив Дюбуа.
Boxing footage of Daniel Dubois getting the TKO‼️🥊😳 pic.twitter.com/zPlCm54NXk— IFN (@IfnBoxing) December 23, 2023
WITH SECONDS TO GO DANIEL DUBOIS GETS THE STOPPAGE!!! 🧨— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023
Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/IeDO7dMgiW
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