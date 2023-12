Дюбуа достроково переміг Міллера

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 КО) переміг американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО) на вечері боксу у Саудівській Аравії.

Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.

Нагадаємо, на церемонії зважування Міллер на 48 кг переважив Дюбуа.

Boxing footage of Daniel Dubois getting the TKO‼️🥊😳

WITH SECONDS TO GO DANIEL DUBOIS GETS THE STOPPAGE!!! 🧨



Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office