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Хргович переміг де Морі у першому раунді

Бій завершився достроково
Сьогодні 19:36 177 0
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Фото - Getty Images
#Філіп Хргович

Джерело - Чемпіон.

Обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (17-0, 14 KO) переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO).

Бій завершився у першому раунді. Спочатку Хргович  відправив суперника у нокдаун. Бій продовжився, однак Філіп продовжив одностороннє побиття де Морі, тому рефері зупинив бій.

Раніше стала відома вартість трансляції вечора боксу за участі Джошуа, Вайлдера та Дюбуа в Україні.

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