Хргович переміг де Морі у першому раунді

Обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (17-0, 14 KO) переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO).

Бій завершився у першому раунді. Спочатку Хргович відправив суперника у нокдаун. Бій продовжився, однак Філіп продовжив одностороннє побиття де Морі, тому рефері зупинив бій.

