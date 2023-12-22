Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Американець Джаррелл Міллер (26-0-1, 22 КО) та британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пройшли церемонію зважування.
Міллер показав вагу 155,6 кг. Водночас Дюбуа важить 108,4 кг.
Бій відбудеться у Саудівській Аравії 23 грудня.
A PUSH by @BIGBABYMILLER 😲😲— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 22, 2023
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