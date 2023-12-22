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Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою

Відбулась процедура зважування
Сьогодні 20:52 252 0
Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Американець Джаррелл Міллер (26-0-1, 22 КО) та британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пройшли церемонію зважування.

Міллер показав вагу 155,6 кг. Водночас Дюбуа важить 108,4 кг.

Бій відбудеться у Саудівській Аравії 23 грудня.

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