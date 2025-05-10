Підсумковим рахунком задоволений, – Бартулович оцінив нічию Зорі та Шахтаря

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович висловився про нічию в матчі з донецьким Шахтарем в межах 28 туру УПЛ та оцінив дії арбітра, який видалив гравця суперників на самому початку матчу.

Думку фахівця наводить пресслужба "чорно-білих".

"Вітаю свою команду з одним набраним заліковим балом. Дійсно, ми мали чисельну перевагу та повинні були грати дещо сміливіше, але Шахтар дуже сильний індивідуально.

Підсумковим рахунком я задоволений – ми зіграли "на нуль". В атаці ми грали не завжди так, як хотілося б, особливо в першому таймі. Мали момент, коли могли забити, але й Шахтар дуже добре грав", – розповів Бартулович.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 0:0. Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "гірників" Маріно Пушич.