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Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений

Росіяни та білоруси зможуть виступати в особистих стартах
Сьогодні 22:16 128 0
Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.

"МОК вирішив, що російські та білоруські спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі під "нейтральним" прапором.

  Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Цей фальшивий нейтралітет служить для приховування воєнних злочинів. Російський прапор не білий, він закривавлений. Це рішення псує олімпійський дух", – сказав Кличко.

Росіяни та білоруси зможуть виступати в особистих стартах, команди не будуть допущені до змагань.

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