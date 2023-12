Кличко: Російський прапор не білий, він закривавлений

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення прокоментував колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко.

Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Росіяни та білоруси зможуть виступати в особистих стартах, команди не будуть допущені до змагань.

The IOC has decided that russian and belarusian athletes will take part in the Paris Olympic Games under a "neutral" flag. This false neutrality serves to conceal war crimes. The russian flag is not white, it's covered in blood. This decision taints the Olympic spirit. pic.twitter.com/wRPANJDiXp