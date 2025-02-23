Де Дзербі: Я більше не буду тренувати у Франції

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі заявив, що це його остання команда у Франції. Він більше не буде тренувати в цьому чемпіонаті, оскільки його не влаштовує рівень суддівства.

Слова наставника передає DailyMail.

"Я італієць, і після Марселя я не збираюся знову тренувати у Франції. У французькому чемпіонаті є проблема, якщо французів влаштовує такий рівень прийняття рішень, то добре для них. Але сьогодні це було скандально. Арбітр був не в тому стані, щоб судити цей матч, через усі суперечки навколо нього", – сказав Де Дзербі.

Цю заяву наставник зробив після розгромної поразки від Осера в матчі 23 туру Ліги 1. Цей поєдинок команда Де Дзербі догравала у меншості.

Нагадаємо, за 23 матчі Марсель набрав 46 балів та впевнено йде другим у чемпіонаті Франції. Перший ПСЖ випереджає команду на 10 очок. При тому в парижан ще є гра в запасі.