Гашек: Я хочу подякувати українському народу, який захищає свою країну та Європу

Легенда світового хокею Домінік Гашек висловив подяку народу України за супротив окупантам, а також відмітив, що боротьба ведеться не лише за захист країни, а також і за захист Європи.

Про це він написав у соцмережі "Х" напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Як колишній професійний хокеїст НХЛ і багаторазовий учасник Олімпійських ігор, і як громадянин Чехії, яка є частиною ЄС, хочу сказати це напередодні 3-ї річниці початку російської імперіалістичної війни проти вільної демократичної країни України. Я хотів би подякувати президенту Зеленському і, насамперед, усьому українському народу, який захищає (і щодня ставить на кін і втрачає життя) як свою країну, так і всю Європу від російського імперіалістичного ворога на чолі з найбільшим злочинцем сучасності Путіним. Завдяки вам моя країна і мої співгромадяни тепер можуть жити мирно на нашій території. Ви заслуговуєте на найбільше визнання та максимальну підтримку від нас, яку неможливо виразити лише грошима", – написав прославлений хокеїст.

As a former professional hockey player @NHL and multiple representative at the Olympic Games @iocmedia and as a citizen of the Czech Republic, which is part of the EU, I would like to say this on the eve of the 3rd anniversary of the start of the Russian imperialist war against… — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 23, 2025

У кінці публікації Домінік Гашек закликав поділитися цим постом "з усіма фанатами, друзями та тими, кому не байдужа демократія, кому не байдуже майбутнє наступних поколінь.

Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.