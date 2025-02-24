Детройт в овертаймі дотиснув Анахайм, Тампа-Бей впевнено переграла Сіетл в матчі НХЛ

В ніч з 23 на 24 лютого відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Детройт та Анахайм в основний час не змогли виявити переможця, а за підсумками овертайму перемогу святкували саме Ред Вінгз.

Нью-Джерсі закинув п'ять шайб Нешвіллу, які залишились без відповіді, а Тампа-Бей впевнено переграла Сіетл.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 лютого

Вашингтон – Едмонтон 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Піттсбург – Рейнджерс 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Нешвілл – Нью-Джерсі 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Сент-Луїс – Колорадо 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Детройт – Анахайм 5:4 (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)

Тампа-Бей – Сіетл 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Чикаго – Торонто 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Айлендерс – Даллас 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Калгарі – Сан-Хосе 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Юта – Ванкувер 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відсвяткував перемогу збірної над США разом із вболівальниками, залишивши недвозначне послання для Трампа.