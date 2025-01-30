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Чемпіонат світу 2025: розклад гонок, хто представить Україну, де дивитися

Денис Шаховець — 30 січня 2025, 15:00
Getty Images
Чемпіонат світу 2025: розклад гонок, хто представить Україну, де дивитися

З 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться головна подія передолімпійського біатлонного сезону 2024/25 – чемпіонат світу 2025.

Цікаво, що Ленцергайде вперше прийматиме чемпіонат світу. Загалом це 51-ша за ліком першість планети з біатлону. Турнір проводиться щорічно, починаючи з 1958-го, за винятком років, у які відбуваються Олімпійські ігри.

Хто представить Україну

У чоловічих гонках честь нашої країни відстоюватимуть Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Ще два учасники від України визначаться за підсумками чемпіонату Європи 2025.

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У жіночих гонках очікується участь як біатлоністок основної команди – Юлії Джими, Христини Дмитренко, Ірини Петренко та Олени Городної. До них так само мають доєднатися дві спортсменки.

Розклад гонок

Біатлоністи змагатимуться за медалі у змішаних естафетах, спринтах, персьютах, індивідуальних гонках, класичних естафетах та масстартах. Загалом буде розіграно 12 комплектів нагород.

arosalenzerheide.swiss
  • 12.02.2025 | 15:30 | Змішана естафета
  • 14.02.2025 | 16:05 | Спринт, жінки
  • 15.02.2025 | 16:05 | Спринт, чоловіки
  • 16.02.2025 | 13:05 | Переслідування, жінки
  • 16.02.2025 | 16:05 | Переслідування, чоловіки
  • 18.02.2025 | 16:05 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 19.02.2025 | 16:05 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 20.02.2025 | 17:05 | Сингл-мікст
  • 22.02.2025 | 13:05 | Естафета, чоловіки
  • 22.02.2025 | 16:05 | Естафета, жінки
  • 23.02.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки
  • 23.02.2025 | 17:05 | Масстарт, чоловіки
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Де дивитися

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.

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