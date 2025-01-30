Чемпіонат світу 2025: розклад гонок, хто представить Україну, де дивитися

З 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться головна подія передолімпійського біатлонного сезону 2024/25 – чемпіонат світу 2025.

Цікаво, що Ленцергайде вперше прийматиме чемпіонат світу. Загалом це 51-ша за ліком першість планети з біатлону. Турнір проводиться щорічно, починаючи з 1958-го, за винятком років, у які відбуваються Олімпійські ігри.

Хто представить Україну

У чоловічих гонках честь нашої країни відстоюватимуть Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк. Ще два учасники від України визначаться за підсумками чемпіонату Європи 2025.

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У жіночих гонках очікується участь як біатлоністок основної команди – Юлії Джими, Христини Дмитренко, Ірини Петренко та Олени Городної. До них так само мають доєднатися дві спортсменки.

Розклад гонок

Біатлоністи змагатимуться за медалі у змішаних естафетах, спринтах, персьютах, індивідуальних гонках, класичних естафетах та масстартах. Загалом буде розіграно 12 комплектів нагород.

arosalenzerheide.swiss

12.02.2025 | 15:30 | Змішана естафета

14.02.2025 | 16:05 | Спринт, жінки

15.02.2025 | 16:05 | Спринт, чоловіки

16.02.2025 | 13:05 | Переслідування, жінки

16.02.2025 | 16:05 | Переслідування, чоловіки

18.02.2025 | 16:05 | Індивідуальна гонка, жінки

19.02.2025 | 16:05 | Індивідуальна гонка, чоловіки

20.02.2025 | 17:05 | Сингл-мікст

22.02.2025 | 13:05 | Естафета, чоловіки

22.02.2025 | 16:05 | Естафета, жінки

23.02.2025 | 14:45 | Масстарт, жінки

23.02.2025 | 17:05 | Масстарт, чоловіки

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Де дивитися

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок чемпіонату світу 2025.