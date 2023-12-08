Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Джерело - Чемпіон.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це міністр написав у твіттері.

"МОК фактично дав Росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи", – написав Кулеба.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 8, 2023

Росіяни та білоруси зможуть виступати в особистих стартах, команди не будуть допущені до змагань.

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