Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це міністр написав у твіттері.

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp