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Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Сьогодні 20:20 178 0
Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї

Джерело - Чемпіон.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це міністр написав у твіттері.

"МОК фактично дав Росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи", – написав Кулеба.

Росіяни та білоруси зможуть виступати в особистих стартах, команди не будуть допущені до змагань.

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