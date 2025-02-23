І словом, і ділом: як світовий спорт виступив єдиним фронтом проти Росії

24 лютого – річниця з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Три роки Україна бореться за свою Незалежність у війні, яка торкнулася всіх сфер колись розміреного життя. Зокрема, і спорту.

Чемпіон згадує, як на захист України в перші ж дні війни стали імениті атлети, зірки світового спорту. Хто словом, а хто й ділом допоміг і продовжує допомагати Україні весь цей час.

Слова підтримки від легенд

З перших днів війни Україну морально, що було дуже важливо на той час, підтримали чи не всі головні зірки світового спорту.

Так, багаторазовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гемілтон у stories в Instagram зазначив:

"Я молюся за народ України. Сила, яку вони проявили за цей час, неймовірна. Ми повинні підтримувати їх. Сім'ї переселяються, розлучаються і вбиваються. Український народ, особливо жінки і діти, зазнають насильства і потребують нашої допомоги".

Найкращий хокеїст світу 20 сторіччя Вейн Гретцкий в перші ж дні війни закликав ізолювати країну-агресора від світового хокею. Війну спортсмен назвав "безглуздою" і розповів про своїх київських друзів, які вивезли свої сім'ї в безпечне місце і повернулися, щоб захищати країну зі зброєю в руках.

"Ми всі бажаємо Україні всього найкращого і молимося за неї", – сказав прославлений хокеїст.

Варто зазначити, що спортсмен досі слідкує за долею України та закликає до підтримки нашої країни весь світ. І це не дивно, адже його дід Терентій народився в білоруському селі, неподалік від українського кордону, а бабуся Марія – уродженка міста Підгайці Тернопільської області.

Вейн Грецький (праворуч) та Володимир Мула

Рідні майбутнього хокеїста вдома завжди розмовляли українською, і Вейн, уже бувши дорослим, згадував, як вчила його рідної мови бабуся – нею ж вона співала онукові колискові.

Ще одна зірка світового хокею чеський голкіпер Домінік Гашек 26 лютого, на третій день вторгнення, закликав клуби Національної хокейної ліги (НХЛ) розірвати контракти з російськими гравцями.

"НХЛ повинна негайно призупинити дію контрактів усіх російських гравців! Кожен спортсмен представляє не тільки себе і свій клуб, а й свою країну, її цінності та дії", – написав Гашек в X (колишньому Twitter).

What!? Not only an alibist, a chicken shit, but also a liar! Every adult in Europe knows well, that Putin is a mad killer and that Russia is waging an offensive war against the free country and its people. The NHL must immediately suspend contracts(contin)https://t.co/BQnQaf76L7 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 26, 2022

Відтоді він також регулярно підтримує Україну і здійснив кілька візитів до нашої країни. При цьому, ні сам Домінік, ні його родичі не мають жодного стосунку до України. Під час одного з цих візитів він отримав спеціальну нагороду від Федерації хокею України за підтримку нашої країни.

Домінік Гашек під час свого останнього візиту в Україну відвідав Одесу YouTube-канал "Спортарена"/Микита Дмитрулін

Домінік Гашек (зліва) на одеській ковзанці YouTube-канал "Спортарена"/Микита Дмитрулін

Роберт Левандовский, який три роки тому був капітаном Баварії, виводив свою команду на матчі з пов'язкою в кольорах українського прапора.

Утім, лише пов'язкою підтримка відомого спортсмена не обмежилася. 24 квітня 2022 року Роберт отримав престижну нагороду Laureus-2022 за "Видатні досягнення у спорті". Висловлюючи подяку організаторам премії, футболіст укотре закликав допомагати Україні, яка героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню російських військ.

"Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Давайте пам'ятати і дуже голосно повторювати це повідомлення, особливо в ці дні, коли в Україні помирають невинні люди. Не може бути спорту без миру", – написав Левандовскі на своїй сторінці в Instagram.

А легенда світового спорту Король футболу 81-річний бразилець Пеле 02 червня 2022 року закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити війну в Україні.

"Немає абсолютно ніякого виправдання для цього насильства, що триває. Цей конфлікт жахливий, невиправданий і не приносить нічого, окрім болю, страху і ненависті, – йдеться у відкритому листі до Путіна, опублікованому в Instagram Пеле. – Можливість припинити його у ваших руках, тих, які я потискав під час нашої останньої зустрічі в Москві 2017 року".

Стрибун у висоту, олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері присвятив Україні золоту медаль чемпіонату світу-2023.

Джанмарко Тамбері Getty Images

"Хотів стрибнути для них", – так олімпійський чемпіон з Італії прокоментував турнір.

Тамбері висловив підтримку українському народу в боротьбі з російською армією. На його правій руці була наклейка з українським прапором, а також написані прізвища двох українських стрибунів у висоту Богдана Бондаренка та Андрія Проценка, з якими він часто змагався на міжнародних турнірах. Нагадаємо, Андрій Проценко провів в окупації на Херсонщині близько місяця.

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І словом, і ділом

Багато відомих світових атлетів не тільки словом.

Легендарний британський тенісист Енді Маррей вирішив пожертвувати всі свої призові за сезон 2022 року дітям України. А його колеги Боб і Марк Браяни, найуспішніші гравці в історії тенісу в парному розряді, повідомили, що проведуть аукціон особистих речей, а зібрані кошти будуть спрямовані українським біженцям.

Девід Бекхем із дружиною Вікторією перерахували до фонду UNICEF, що допомагає дітям України, мільйон фунтів стерлінгів.

Активну кампанію зі збору коштів слідом за вітчизняними футболістами вів і капітан Мідтьюлланна Ерік Святченко – данський футболіст українського походження.

Допомагає Україні й Войцех Щенсний. У воротаря збірної Польщі дружина родом із Вінниці (відома польська співачка Марина Лученко-Щенсна), а кожне інтерв'ю під час ЧС-2022 з футболу він завершував фразою "Слава Україні!". Футболіст і його дружина допомагали біженцям у перші місяці війни з житлом і побутовими складнощами.

Справжнім послом миру стала і тенісистка Іга Швьонтек. Вона не лише виходила на матчі з прикріпленою до бейсболки стрічкою кольорів українського прапора, висловлюючи солідарність з українцями, а й підтримувала їх фінансово. Спортсменка передала постраждалим від агресії грошову частину призу Billie Jean King Cup Heart Award, а під час літніх канікул разом з Агнешкою Радванською організувала в Польщі акцію "Іга Швьонтек і друзі для України", зібравши у такий спосіб 2,5 мільйона злотих на допомогу українським дітям.

Еліна Світоліна в ролі судді під час матчу Радванська – Швьонтек

На жаль, останнім часом Іга явно "охолола" до України та не виходить на корт зі стрічкою в українських кольорах. Натомість вона товаришує з білоруською Аріною Соболенко, яка підтримує Лукашенка, і записує з нею відео танців у TikTok.

Підтримка від клубів та організацій

На боці України виступили в перші дні війни та продовжують виступати численні спортивні клуби та організації.

Так, на всіх змаганнях під егідою IBU (Міжнародна федерація біатлону) на стрільбищі вивішували прапор України великого розміру, щоб він обов'язково потрапляв у кадри трансляції змагань. А російських і білоруських спортсменів досі не пускають на міжнародні змагання з біатлону.

Крім того, у перші ж дні війни організатори Формули-1 оголосили про скасування Гран-прі Сочі, який не проводиться на російському курорті вже четвертий рік поспіль. Тоді ж американська команда Haas розірвала контракт із пілотом Нікітою Мазепіним, а Уралкалій позбувся почесного статусу спонсора команди всесвітньо відомої серії Формули-1.

Говорячи про російські компанії, які втратили престижний статус спонсора, не можна не згадати про команду німецької Бундесліги Шальке-04 (розірвала контракт із "Газпромом") та англійський гранд футболу "Манчестер Юнайтед" (порвала з "Аерофлотом").

Говорячи про російські футбольні клуби, які зазнали серйозних репутаційних втрат, не можна не відзначити ФК Краснодар і московський Локомотив, які позбулися всіх легіонерів.

Суттєвих втрат зазнала і російська Континентальна хокейна ліга. Протягом, буквально, кількох днів КХЛ втратила фінський Йокеріт і латвійське Динамо.

У ті лютнево-березневі дні 2022-го гравці Сакраменто Кінгз і Денвер Наггетс перед початком матчу регулярного чемпіонату НБА провели хвилину мовчання, зчепившись один з одним руками.

Футболісти збірних Польщі, Чехії та Швеції з футболу, а також збірних Швеції та Фінляндії з хокею оголосили бойкот змаганням у Росії та іграм проти російської команди.

У футболі та хокеї шлях російським клубним і збірним командам на міжнародну арену, як і раніше, закритий.