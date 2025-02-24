Овчаренко втратив 11 позицій рейтингу ATP, лідері не зазнали змін

Асоціацій тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 24 лютого.

Так, перша ракетка України Олександр Овчаренко втратив 11 позицій та випав з 300 найкращих спортсменів. Окрім того, регресував й Олег Приходько, який опинився на 317 місці.

Відзначимо стрімкий прогрес німецького тенісиста Патріка Захрая, який стрибнув аж на 132 місця і тепер посідає 313 сходинку.

Рейтинг ATP:

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 530 очок;

2 (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 135;

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7 410;

4 (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 4 480;

6 (8). Даніїл Медвєдєв (-) – 3 930;

7 (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 900;

8 (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 735;

9 (10). Андрєй Рубльов (-) – 3 670;

10 (9). Томмі Пол (США) – 3 280;

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308 (297) Олександр Овчаренко (Україна) – 170

317 (309). Олег Приходько (Україна) – 164;

388 (386). Віталій Сачко (Україна) – 125;

409 (404). Вадим Урсу (Україна) – 115;

498 (499). Юрій Джавакян (Україна) – 80;

503 (503). Ерік Ваншельбойм (України) – 79;

Нагадаємо, раніше жіноча асоціація рейтингу WTA оновила власний рейтинг, згідно з яким Марта Костюк повернулась до двадцятки кращих спортсменок.