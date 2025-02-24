Чемпіон світу в складі збірної Німеччини увійшов у партію Ердогана

Колишній футболіст збірної Німеччини Месут Озіл став членом центральної ради AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) на з'їзді в Анкарі, під час якого президента Туреччини Реджепа Ердогана вдев'яте переобрали головою партії.

Про це повідомляє France24.

Озіл є давнім прихильником Ердогана, він обрав його своїм шафером у 2019 році на весіллі з колишньою міс Туреччина Аміне Гюльсе.

Останнім клубом у кар'єрі Месута був Істанбулспор. Цей клуб називали політпроєктом Ердогана. Президент клубу Гексель Гюмюшгаг одружений на племінниці дружини президента Туреччини, а тривалий час генеральним партнером команди був центр медичних послуг "Медіполь". Засновником цієї компанії є колишній (2018-2024) міністр охорони здоров'я Туреччини та лікар сім'ї Ердогана – Фахреттін Коджа.

Як пише Hurriyet.com.tr, Озіл став одним із 39 нових членів AKP. Опозиційна партія BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) не сприймає позитивно той факт, що Месуту Озілу надається політична роль у правлячій партії Ердогана.

"Якщо ви приведете Роналду або Мессі замість Месута Озіла, ви не зможете втриматися при владі", – цитує лідера BTP Хюсейна Баша видання Yenicaggazetesi.com.tr.

Сам Озіл у своїх соцмережах поки що ніяк не коментував рішення приєднатися до політичної партії президента Туреччини.

Месут народився в Німеччині в сім'ї турецьких іммігрантів. Є вихованцем клубу Шальке Гельзенкірхен. Протягом кар'єри також грав за Вердер, Реал, Арсенал і Фенербахче.

У складі збірної Німеччини провів 92 матчі, в яких забив 23 голи. Разом із "Бундестім" ставав чемпіоном світу 2014 року.

Футболіст відзначався чудовим баченням поля, тому серед індивідуальних нагород можна відмітити, що йому вдалося стати найкращим асистентом Бундесліги (2008/09), Ліги Європи (2009/10), Ла Ліги (2010/11) та АПЛ (2015/16).