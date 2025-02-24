Торонто переграв Фінікс, Харден не допоміг Кліпперс уникнути поразки від Індіани в матчі НБА

В ніч з 23 на 24 лютого відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Торонто неочікувано переграло Фінікс, а 31 очко Джеймса Хардена не допомогли Кліпперс уникнути поразки від Індіани.

Атланта та Детройт провели дуже результативний матч, а сильнішими виявились саме Пістонс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

24 лютого

Бостон – Нью-Йорк 118:105 (38:19, 26:24, 25:39, 29:23)

Голден Стейт – Даллас 126:102 (33:18, 28:26, 39:31, 26:27)

Індіана – Кліпперс 129:111 (31:24, 35:31, 35:28, 28:28)

Мілуокі – Маямі 120:113 (23:37, 32:28, 30:28, 35:20)

Атланта – Детройт 143:148 (30:33, 38:43, 35:36, 40:36)

Торонто – Фінікс 127:109 (29:25, 38:27, 21:30, 39:27)

Орландо – Вашингтон 110:90 (27:29, 22:18, 32:17, 29:26)

Клівленд – Мемфіс 129:123 (33:29, 29:27, 31:32, 36:35)

Нью-Орлеан – Сан-Антоніо 114:96 (26:30, 14:23, 35:26, 39:17)

Міннесота – Оклахома-Сіті 123:130 (23:35, 40:26, 33:42, 27:27)

Нагадаємо, напередодні український баскетболіст Скапінцев допоміг своїй команді здобути перемогу в межах G-ліги.