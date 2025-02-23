Динамо з голами Михайленка та Ваната перемогло Карпати в 18 турі УПЛ

У неділю, 23 лютого, київське Динамо у 18 турі Української Прем'єр-ліги обіграло львівські Карпати.

Матч завершився із рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов з моментами, але без голів. У другому Динамо відкрило рахунок завдяки м'ячу Миколи Михайленка. За 15 хвилин до завершення основного часу Владислав Ванат подвоїв перевагу столичного клубу, встановивши у підсумку остаточний рахунок.

Підопічні Олександра Шовковського завдяки цьому успіху набрали 46 очок та закріпилися в якості одноосібного лідера чемпіонату. Карпати, попри поразку, зберегли за собою шосту сходинку (24 залікові бали).

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

18 тур, 23 лютого

Динамо – Карпати 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Михайленко, 2:0 – 75 Ванат

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак 79) – Буяльський (Шапаренко 79), Михайленко (Рубчинський 85), Піхальонок (Бражко 65) – Ярмоленко (Волошин 65), Ванат, Кабаєв.

Карпати: Кінарейкін – Сич, Бабогло, Педросо, Мірошніченко – Чачуа (Танда 85), Альварес, Бруніньйо (Стеніо 62) – Очеретько (Шах 62), Краснопір (Підлепенець 79), Костенко (Іґор Невес 79).

Попередження: 29 – Бабогло, 31 – Мірошніченко

Нагадаємо, сьогодні свій матч провела також Олександрія, яка є найближчим переслідувачем Динамо. Команда Олександра Ротаня в непростому поєдинку перемогла луганську Зорю (2:1). Раніше Ворскла зазнала поразки від Оболоні.