Я побачив світле майбутнє, – Гвардіола оцінив поразку Манчестер Сіті від Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку в матчі 26 туру АПЛ від Ліверпуля.

Слова іспанського фахівця наводить ESPN.

"Я побачив світле майбутнє команди. Окрім Аке та Де Брейне, усі наші гравці до 20 років є нашою перспективою. Це була дуже добра гра, дуже близька у першому таймі. У другій половині матчу Ліверпуль дуже щільно оборонявся, нам було важко. Великий комплімент суперникам, але я задоволений й нашою грою", – розповів Гвардіола.

За підсумками матчу "містяни" залишились на четвертому місці із 44 очкам в активі, а Ліверпуль відірвався від Арсенала та наразі лідирує в чемпіонаті Англії, набравши 64 залікові бали.

У наступному поєдинку Сіті зустрінуться з Тоттенгемом – матч відбудеться 26 лютого, а стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола хоче позбутись половини представників основного складу команди під час літнього трансферного вікна.