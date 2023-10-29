Усик не погодився з рішенням суддів у бою Ф’юрі з Нганну

Українець не сумнівається у перемозі Тайсона

Джерело - Чемпіон.

Рахунок поєдинку Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) та Френсіса Нганну (0-1) мав бути 7:3 на користь Тайсона.

Про це заявив український боксер Олександр Усик (21-0, 14 KO) в інтерв’ю Boxing King Media.

"Я нарахував 7:3 на користь Ф’юрі. Це з урахуванням нокдауна", - сказав Усик.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.