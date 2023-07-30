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Кроуфорд і Спенс готові провести реванш, але в іншій вазі

Сьогодні 19:55 239 0
Кроуфорд і Спенс готові провести реванш, але в іншій вазі
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном в напівсередньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і колишнім володарем титулів Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє Міхаель Бенсон.

Спенс хоче провести другий поєдинок зі своїм візаві в першій середній вазі. Раніше він висловив бажання, щоб ця зустріч відбулася в грудні.

Кроуфорд підтримав ідею свого опонента змінити дивізіон.

"У напівсередній вазі (66,68 кг) мені теж було якось складно. Я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермеллу Чарло, так що перша середня вага (69,85 кг) не недосяжна", - зазначив Кроуфорд.

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.

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