Джерело - Чемпіон.

Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном в напівсередньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і колишнім володарем титулів Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє Міхаель Бенсон.

Спенс хоче провести другий поєдинок зі своїм візаві в першій середній вазі. Раніше він висловив бажання, щоб ця зустріч відбулася в грудні.

Кроуфорд підтримав ідею свого опонента змінити дивізіон.

"У напівсередній вазі (66,68 кг) мені теж було якось складно. Я вже говорив про те, щоб піднятися і кинути виклик Джермеллу Чарло, так що перша середня вага (69,85 кг) не недосяжна", - зазначив Кроуфорд.

Errol Spence has said he wants the Terence Crawford rematch to be at super-welterweight (154lbs) and Crawford has also welcomed this idea: "147lbs was kinda hard for me too. I was already talking about moving up and challenging Jermell Charlo, so 154lbs wouldn't be out of reach." — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 30, 2023

Раніше Кроуфорд переміг Спенс технічним нокаутом в 9-му раунді і об'єднав всі пояси в напівсередній вазі.