Може відбутися реванш між абсолютним чемпіоном в напівсередньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) і колишнім володарем титулів Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Про це повідомляє Міхаель Бенсон.

Спенс хоче провести другий поєдинок зі своїм візаві в першій середній вазі. Раніше він висловив бажання, щоб ця зустріч відбулася в грудні.

Кроуфорд підтримав ідею свого опонента змінити дивізіон.

Errol Spence has said he wants the Terence Crawford rematch to be at super-welterweight (154lbs) and Crawford has also welcomed this idea: "147lbs was kinda hard for me too. I was already talking about moving up and challenging Jermell Charlo, so 154lbs wouldn't be out of reach."