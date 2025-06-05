Гутцайт – про конфлікт Сартинського та Захарової: Вона мстить усім, хто йде проти неї

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт прокоментував конфлікт у спортивній гімнастиці між головним тренером збірної Геннадієм Сартинським та віцепрезиденткою Федерації гімнастики України Стеллою Захаровою.

Своїми думками 53-річний українець поділився в інтерв'ю Tribuna.com.

Гутцайт вважає, що між Сартинським та Захаровою немає ніякого особистого конфлікту. Натомість колишній Міністр молоді та спорту України висловив думку, що вона просто мстить усім, хто йде проти неї.

"Тут зовсім інші мотиви. Хто йде проти Захарової... Не просто проти, а просто висловлює свою думку – вона вже мстить. Послухайте, це не моя думка. Ви вислухали спортсменів – і вже не вперше чуємо, що вони висловлюються проти Стелли Захарової. Ви мене зараз запитуєте, а я вам відповідаю: я, НОК, усі ми працюємо заради спортсменів і тренерів. У нас перше і головне – це спортсмен і тренер. А коли федерації або хтось інший заважає працювати, тоді нам уже потрібно втручатися, щоб зберегти вид спорту і спортсменів, щоб вид спорту розвивався і на майбутніх Олімпіадах приносив медалі і піднімав прапор України. Це наша головна місія – для нас, чиновників, які працюють заради наших спортсменів і тренерів", – сказав Гутцайт.

Підсумовуючи все те, що відбувається зараз в українській спортивній гімнастиці, він закликав усі сторони конфлікту зупинити це, поки ще не запізно.

"І коли зараз відбувається те, що я вже читав у пресі і що мені розповіли тренери та спортсмени, коли до мене зверталися... Неможливо, щоб було таке ставлення до спортсменів і тренерського складу. Тому я вам це кажу. Висловлюю свою думку, що це потрібно припинити і дати команді спокійно готуватися до наступних Олімпійських ігор. Спокійно готуватися під керівництвом головного тренера, якого обрали Міністерство і комісія, яка працювала в Міністерстві з виборів головних тренерів. Взагалі для мене це неприйнятна ситуація. Ми всі обурені, тому що не можемо втрачати цей вид спорту, який є медальним".

Раніше Вадим Гутцайт заявив, що він гадки не має, навіщо Стелла Захарова повернулася в спортивну гімнастику.

Нагадаємо, що Геннадій Сартинський розповів, як Стелла Захарова вже два роки намагається прибрати його з посади головного тренера збірної України.