У нього є потенціал, – ексвінгер Шахтаря порівняв новачка Челсі з Ямалем

Колишній вінгер низки клубів, у тому числі Шахтаря, Вілліан висловив свою думку щодо свого земляка Естевана, який цього літа приєднається до Челсі.

Слова 36-річного бразильця наводить ESPN.

Влітку Естеван залишить Палмейрас, в якому провів останні чотири роки, та поповнить склад "пенсіонерів".

На думку Вілліана, Естеван володіє потенціалом юної зірки Барселони Ламіна Ямала, який є одним з головних претендентів на Золотий м'яч-2025.

"Без сумніву, у нього великий потенціал, багато якості. Його перевага в тому, що він ще такий молодий, але вже з великим потенціалом, як і Ламін Ямал, у них схожий стиль. Я сподіваюся, що він може бути дуже успішним тут, в Англії, граючи за Челсі, він може виграти багато титулів, забити багато голів у футболці Челсі, і він допоможе вигравати титули протягом багатьох років", – сказав Вілліан.

Естеван приєднається до нових одноклубників після завеершення клубного чемпіонату світу, де гратимуть і Челсі, і Палмейрас.

"Моя порада – віддаватися на повну. В Англії футбол дуже відрізняється від того, до якого він звик. Коли він приїде сюди, я думаю, що йому знадобиться додаткова робота в клубі. Я впевнений, що у нього дуже хороша голова. Немає потреби сперечатися про його якості, їх більш ніж достатньо, щоб грати в такому великому клубі, як Челсі. Але я сподіваюся, що він зможе адаптуватися якомога швидше і вникнути в стиль гри тут, щоб бути дуже успішним".

Нагадаємо, що Вілліан виступав за Челсі протягом семи сезонів (2013-2020). За цей час він провів 339 матчів у синій футболці та відзначився 63 голами, а також 58 асистами.

Раніше стало відомо, що Вілліан не залишиться в іншому лондонському клубі, в якому він виступав у другій частині сезону-2024/25.