Сартинський: Захарова вже два роки ходить до Міністерства, намагаючись мене прибрати

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів про те, як віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова намагається прибрати його з посади.

Своїми думками фахівець поділився під час зустрічі з журналістами.

На початку травня цього року збірна України збиралася бойкотувати чемпіонат Європи через рішення ФГУ відсторонити Сартинського, який має конфлікт із Захаровою.

Тренер зізнався, що його суперниця вже не перший раз намагається позбутися його.

"Стелла Георгіївна вже 2 роки ходить до Міністерства, але їй поки не вдається мене прибрати. Є вже заява, кого вона поставить на моє місце: людину, яка була за кордоном, ніколи не працювала з командою, яку у 2020 році не вибрали. А більше нікого немає. Вона б узяла будь-кого, аби не було мене. У Міністерстві є адекватні люди, які розуміють, що і як. Вони ще тоді казали: "Добре, ви можете звільнити Сартинського, а кого ви поставите на його місце? Людину, в якої не було гімнастів? Який не працював з провідними гімнастами?". Я ж теж не прийшов з вулиці. Я з 2011 року був старшим тренером збірної команди", – сказав Сартинський.

Нагадаємо, що востаннє Стелла Захарова звинуватила Геннадія Сартинського у дисциплінарному порушенні.

Раніше тренерка збірної Росії Валентина Родіоненко підтвердила слова Олега Верняєва про те, що певні гімнасти збірної України спілкуються з росіянами.