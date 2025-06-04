Їм потрібні раби, які цілують куди потрібно, – Верняєв проїхався по ФГУ за вибори та рекомендації щодо інтерв'ю

Український гімнасти Олег Верняєв поділився тим, як Федерація гімнастики України робить так, щоб керівництво нею залишалося у "правильних людей".

Про це 31-річний українець розповів на зустрічі з журналістами.

За словами Верняєва, керівництво ФГУ зміниться ще нескоро, оскільки вибори на посаду президента проводилися минулого року. При цьому до визначення президента були залучені всього п'ять областей України.

"На вибори запросили лише 5 областей, а не всі. Найцікавіше, що в Києві на той час у нас був я, Чепурний, Радівілов та ще 8 людей зі збірної, а київську федерацію не запросили. Знаєте чому? Бо я би висловив свою думку, а їм би це не сподобалося. Що ж до віцепрезидента, то Захарову не обирали, її після виборів уповноважили. Вона каже, що Сартинський обіймав усі посади. Зараз вона також всюди керує. У нас є техком, який вирішує всі питання. Тренерський склад подає свою думку, техком приймає рішення та передає в Міністерство. В техкомі: один суддя, який закордоном. Інший – в якого немає гімнастів, у залі буває по 30 хвилин, але отримує зарплату. Третій теж закордоном. Половину людей звідти ми не знаємо. Вони не спеціалісти" – сказав Верняєв.

Спортсмен також зізнався, що ФГУ намагається обмежити права гімнастів на користування соцмережами, і говорить їм те, що вони можуть казати під час інтерв'ю.

"Нам принесли листа від федерації, де було написано, що я зобов’язуюсь давати інтерв’ю та, здається, щось про соцмережі, узгоджуючи з федерацією. Типу я не маю права без федерації щось робити. Але ми сказали, що це незаконно, і на деякий час все затихло. Хоча думаю, ми ще почуємо про це. Тобто потрібні раби, які кланяються, цьомають тебе куди потрібно. Потрібно 20 людей, щоб раз на рік виступили на чемпіонаті України, а все інше – якось пропетляють".

Раніше головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів, як віцепрезидентка ФГУ Стелла Захарова намагається прибрати його з посади.

Нагадаємо, що Назар Чепурний виграв едину нагороду для України на минулому чемпіонаті Європи.