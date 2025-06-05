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Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова на сезон 2025/26

Олексій Мурзак — 5 червня 2025, 18:36
Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова на сезон 2025/26
Владислав Крапивцов
ФК Жирона

Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера команди Владислава Крапивцова в наступному сезоні.

Як повідомляє EstadioDeportivo, каталонський клуб не віддаватиме українця в оренду, однак збереже поточну конфігурацію голкіперів, у якій Крапивцов буде 3-м воротарем після Хуана Карлоса (запасний) та Пауло Гассаніги (основний).

Зазначається, що Хуан Карлос користується підтримкою тренерів і керівництва, яке схвалило продовження угоди з ним ще на один сезон. Наразі йому 37 років.

При цьому Жирона не збирається віддавати Крапивцова в оренду. У клубі цінують його потенціал і адаптацію в основному складі, а тому розраховують на його розвиток в поточних умовах.

Раніше спортивний директор Жирони Кіке Карсель оцінив стан справ у команді на позиції голкіпера.

Жирона Владислав Крапивцов

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